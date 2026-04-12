Трамп анонсировал блокаду Ормузского пролива

США начнут останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив, заявил лидер страны Дональд Трамп в Truth Social.

Он добавил, что блокада начнется "скоро", также в ней будут участвовать некие другие страны. Также Трамп уже поручил выявлять и перехватывать любые корабли в международных водах, которые заплатили Тегерану сбор за проход по проливу.

Кроме того, американский лидер прокомментировал прошедшие переговоры с Ираном, охарактеризовав их как "хорошие". В частности, стороны договорились по большинству вопросов, кроме ядерного.



Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. Переговоры Вашингтона и Тегерана о мире стартовали 11 апреля.

На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

