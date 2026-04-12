США и Иран обсудили на переговорах Ормузский пролив, атом и санкции

На переговорах в Исламабаде делегации Ирана и США обсуждали Ормузский пролив, ядерную тематику, снятие санкций, выплату репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Он подчеркнул, что успех переговоров будет зависеть от серьезности и добросовестности намерений американской стороны, отказа от максималистских, незаконных требований и признания прав Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Впоследствии Трамп вынес Ирану предупреждение, заявив о возможности уничтожения республики как цивилизации. Однако затем он принял решение отсрочить нанесение ударов по иранской инфраструктуре на две недели, согласившись на временное перемирие.

Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля в пакистанском Исламабаде. Они продлились около 14 часов, однако по итогам обсуждений между сторонами по-прежнему осталось множество разногласий. Новый раунд переговоров пройдет на этой же площадке 12 апреля.