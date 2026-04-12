Переговоры Ирана и США завершились в Исламабаде

В пакистанском Исламабаде завершился третий раунд переговоров между Ираном и США. Об этом сообщает иранское издание IRIB.

В данный момент стороны обмениваются текстами обсуждаемых вопросов при участии экспертных и технических групп.

Правительство Ирана заявило, что консультации продолжались на протяжении 14 часов. По итогам обсуждений между сторонами все еще имеются разногласия, однако переговоры будут продолжены, добавили в Тегеране.

Переговоры США и Ирана стартовали днем 11 апреля. Американскую сторону в консультациях представляют вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Делегацию Ирана возглавляет председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.