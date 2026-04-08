Переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Американская переговорная группа направляется в столицу Пакистана Исламабад для проведения переговоров по Ирану, которые стартуют в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она объявила, что президент США Дональд Трамп направляет свою переговорную команду во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В Белом доме добавили, что с нетерпением ждут этих встреч.

Вместе с тем президент Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН Александр Дынкин заявил радио КП, что чем дольше конфликт между США и Ираном остается без окончательного урегулирования, тем острее становится мировой финансовый кризис.

По его словам, в противостояние вовлечено множество стран региона, включая монархии Персидского залива, которые ошибочно полагали, что американские базы на их территориях являются гарантией их безопасности и стабильности. На деле же оказалось наоборот, и пока не очень понятно, как они будут выходить из этой ситуации.

Дынкин также отметил, что достигнутое перемирие – это шаг навстречу "здравому смыслу и позиции Москвы". Однако, по его мнению, возможны срывы и возобновление боевых действий, причем Израиль может подливать масло в огонь. Переговоры будут тяжелыми, поскольку каждая из сторон не может не заявить о своей победе, добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. Исламская Республика ответила тем же, а также закрыла Ормузский пролив, пригрозив уничтожать любые суда, которые нарушат запрет.

В начале апреля в Вашингтоне объявили о двухнедельной приостановке ударов для согласования плана мирного урегулирования. Этому предшествовал запрос Пакистана к Ирану об открытии Ормузского пролива в качестве жеста доброй воли на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Позднее сообщалось, что через Ормузский пролив после вступления в силу перемирия прошло первое судно.