Press TV: США и Израиль нарушили перемирие, атаковав НПЗ на острове Лаван

США и Израиль нарушили перемирие, нанеся удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), который расположен на иранском острове Лаван. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на телеканал Press TV.

Ранее Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания заявила, что атаке подверглись нефтеперерабатывающие объекты. Однако тогда не раскрывалось, кто нанес удар. Иранское агентство Mehr также сообщало о взрыве на НПЗ в провинции Хузестан.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив, а также американские военные объекты на Ближнем Востоке – в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В конце марта президент США Дональд Трамп предложил Ирану мирный план из 15 пунктов. Он предполагал, что соглашение будет заключено в начале апреля, но иранская сторона отклонила предложения.

После Трамп пригрозил уничтожить Иран. На этом фоне премьер Пакистана Шехбаз Шариф призвал стороны к деэскалации, предложив временно прекратить бои на две недели для достижения мира в регионе.

8 апреля президент США объявил о приостановке ударов на две недели. Это решение поддержал Израиль, а Иран согласился открыть Ормузский пролив.

