Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла утверждение главы евродипломатии Каи Каллас о том, что РФ за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга.

"Конкретных примеров она, конечно, не привела. Я вообще не уверена, что она может по памяти вообще какие-то 19 стран назвать, не совершив ошибку", – отметила Захарова.

Ранее Каллас указывала, что РФ не только якобы нападала на 19 стран, но и за последнюю сотню лет несколько раз атаковала страны Африки, причем на некоторые – три или четыре раза. Ни одна из этих стран якобы не нападала на РФ, указывала политик.

Конкретных названий или доказательств глава евродипломатии не приводила. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Каллас не стоит говорить на тему истории, а стоит лучше внести вклад в исправление того, что разрушил Евросоюз.

