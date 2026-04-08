Эксперт Трофимова: тренд на личных ассистентов делает зумеров мишенью для манипуляций

Представители поколения Z стали все чаще обращаться к услугам личных ассистентов. С чем связана тенденция и помогает ли такое делегирование зарабатывать еще больше, разбиралась Москва 24.

Не модный каприз, а необходимость

В Сети один за другим появляются видео, где зумеры рассказывают, как нанимают персональных ассистентов. И если раньше личный помощник был уделом топ-менеджеров или бизнесменов, то сейчас для молодых людей это становится базовой нормой.

В роликах представители поколения Z делятся опытом, как такие помощники (онлайн или офлайн) берут на себя бронирование билетов, планирование встреч, заказ товаров и другую рутину, освобождая время "начальника" на хобби, путешествия и личную жизнь.





пользователь Сети Если вы устали жить в бытовых задачах, то лучшее, что можно сделать, это взять ассистента. У меня есть ассистент с 18 лет, и вы не представляете, насколько жизнь стала лучше. Я не веду расписание, не занимаюсь любыми бытовыми делами, не записываюсь на маникюр, ресницы. Не заказываю сама продукты. Более того, самостоятельно чаще всего даже не учусь в вузе. Много разных моментов, которые закрывает этот человек.

По словам тех, кто пользуется или пользовался услугами личного помощника, такой работник – это не модный каприз, а жизненная необходимость.

"Наняла личную помощницу, как только поступила в универ. Это не про чрезмерную роскошь, смотрите, какая я крутая, а про то, как успеть 1 000 дел одновременно, не потерять контроль, не заработать нервный тик. Когда ты учишься, работаешь и развиваешь серьезные отношения с парнем, по-другому никак. Ассистент в таком случае гарантия, что вы не загремите в дурку", – рассказала другая пользовательница.

Пока одни восхищаются собственным искусством делегирования, другие объясняют, как понять, что пора прибегнуть к услугам ассистента. Например, среди тревожных звонков зумеры выделили постоянную занятость, которая не дает результата, нехватку времени на развитие, ошибки в чем-либо, а также забывчивость и использование фразы "никто не сделает так, как я". Якобы тому, кто наберет от трех пунктов, пора задуматься о помощнике.





пользователь Сети Если у вас нет времени на себя и хобби, а работа, учеба и домашние дела занимают большую часть времени, срочно ищите ассистента, выгорание уже вылетает.

При этом пользователи выделили и критерии, по которым можно определить ассистента мечты. Среди его характеристик:

тот, кто держит все под контролем;

является "спасательным кругом";

отвечает на звонки и делает онлайн-заказы;

знает, как правильно организовать время так, чтобы каждый день приносил максимум пользы.

Также пользователи отмечают, что наем личного ассистента способен улучшить эмоциональный фон, а также помочь справиться с приступами тревоги и начать жить в свое удовольствие.

Считаем выгоду

Причина такого поведения зумеров скрывается в их особенностях, которые зачастую противоположны друг другу, отметила в беседе с Москвой 24 психолог Екатерина Трофимова.

С одной стороны, представители поколения трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы, умеют отстаивать права и обладают здоровым самоуважением. Даже в рабочих конфликтах они защищают собственные интересы, что является безусловным плюсом, обратила внимание эксперт.





Екатерина Трофимова психолог С другой – у них недостаточно развиты волевые качества, особенно с точки зрения миллениалов. Там, где нужны характер, сила воли, упорство и готовность следовать слову "надо", возникают серьезные сложности. Зумеры испытывают трудности с самоорганизацией, тайм-менеджментом и выстраиванием рабочих процессов, если задача не вызывает живого интереса или внутренней вовлеченности. Когда требуется мотивация через усилие, они часто чувствуют беспомощность.

Специалист подчеркнула: поэтому часть поколения Z нашла выход в привлечении помощников – ассистентов, организаторов личного пространства и даже нянь, которые решают за них различные бытовые, организационные и учебные вопросы.

При этом, если подобный альянс конструктивен, ведет к достижению целей и росту продуктивности, это огромный плюс, который может освобождать время даже для великих открытий. Однако, привлекая ассистентов, человек обязан сохранять способность обходиться без них, предупредила эксперт.

"Если подобный союз нужен лишь для перекладывания ответственности и демонстрирует инфантилизм нанимателя, то никакого развития не происходит: человек топчется на месте, а стратегия оказывается бесполезной. Более того, не исключены случаи, когда в стрессовой ситуации, где рядом не окажется помощника, мамы или того, кто организует пространство, все начнет разваливаться", – добавила психолог.

Отсутствие волевого контроля делает зумера легкой мишенью для манипуляций. Это слабое место, через которое можно спровоцировать на невыгодные поступки и уговорить на сомнительные схемы, заключила специалист.

В свою очередь, финансовый консультант Алена Никитина уверена, что зумеры – достаточно мудрые, возможно, они даже мудрее поколения X и миллениалов.

"Они правильно распределяют нагрузку, не делая того, что выматывает или не нравится: если в пересчете на час они зарабатывают больше, чем платят ассистенту, это финансово выгодно", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Алена Никитина финансовый консультант Освобождается голова, появляется возможность принимать более правильные финансовые решения. Кроме того, это отличный тренинг управленческих навыков: ежедневная работа с ошибками, умение объяснять, давать задачи и общаться с людьми.

Однако Никитина подчеркнула, что далеко не всегда такой помощник будет финансово выгоден, ведь нужно понимать свой бюджет. Если доход составляет 70 тысяч рублей, а на ассистента уходит 40 тысяч, от услуг лучше отказаться.

"Оптимальная доля расходов составляет до 20% от дохода. Стоимость таких услуг варьируется: виртуальный помощник из другого города или страны обойдется от 250 рублей в час, личный – от 350 до 500 рублей. В месяц на ассистента можно тратить примерно от 15 тысяч до 50 тысяч рублей", – рассказала специалист.

Чтобы понять, приносит ли такой помощник пользу в плане финансовой выгоды, по истечении месяца нужно зафиксировать количество заработанных денег: посчитать стоимость своего часа работы и сравнить со стоимостью ассистента. Если в результате человек поймет, что благодаря помощнику стал зарабатывать больше, то есть смысл продолжить делегирование, заключила Никитина.