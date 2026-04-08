МИД выразил протест послу Японии в РФ из-за соглашения Токио с Киевом по БПЛА

Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским разработчиком боевых дронов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Речь идет об инвестиционной сделке, заключенной фирмой Terra Drone Corporation, базирующейся в Токио, пояснила дипломат.

О том, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и поставки на вооружение сил самообороны украинских беспилотников, СМИ писали в конце марта. Предполагалось, что для этого будет подписано соглашение о передаче вооружений, что также откроет возможность для поставок Киеву оружия японского производства.

Захарова еще тогда предупреждала, что любые попытки Токио наладить поставки оружия Киеву будут расценены Москвой как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. По словам дипломата, данная информация лишний раз подтверждает готовность Японии наладить более тесное военное сотрудничество с террористическим киевским режимом, который открыто требует в обмен на дроны оружие для своей армии.