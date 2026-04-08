08 апреля, 14:32

Политика

МИД выразил протест послу Японии в РФ из-за соглашения Токио с Киевом по БПЛА

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

Российский МИД выразил протест послу Японии в Москве Акире Муто в связи с соглашением между японской компанией и украинским разработчиком боевых дронов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

Речь идет об инвестиционной сделке, заключенной фирмой Terra Drone Corporation, базирующейся в Токио, пояснила дипломат.

О том, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и поставки на вооружение сил самообороны украинских беспилотников, СМИ писали в конце марта. Предполагалось, что для этого будет подписано соглашение о передаче вооружений, что также откроет возможность для поставок Киеву оружия японского производства.

Захарова еще тогда предупреждала, что любые попытки Токио наладить поставки оружия Киеву будут расценены Москвой как враждебные действия и повлекут жесткий ответ. По словам дипломата, данная информация лишний раз подтверждает готовность Японии наладить более тесное военное сотрудничество с террористическим киевским режимом, который открыто требует в обмен на дроны оружие для своей армии.

Читайте также


Главное

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

