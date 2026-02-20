Премьер Японии Такаити заявила о намерении заключить мирный договор с РФ

Фото: ТАСС/Zuma

Япония намерена заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние отношений между странами. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе своего выступления в нижней палате парламента.

"В курсе японского правительства на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, изменений нет", – приводит слова Такаити РИА Новости.

Глава японского правительства ранее назвала нынешнюю ситуацию в отношениях между Японией и Россией прискорбной. Она подчеркнула, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны вопрос о Курильских островах остается нерешенным, а мирный договор так и не был заключен. Такаити тогда также указывала на неизменную позицию Токио к приверженности решения этой проблемы.

При этом правительство Японии не впервые выступает за возобновление контактов с Россией для обсуждения накопившихся вопросов. Генсекретарь кабинета министров Минору Кихара среди проблем также выделял организацию поездок на могилы предков на бывших японских территориях и вопросы рыболовства.