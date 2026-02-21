Пять человек погибли при пожаре в Благовещенске

Фото: MAX/ГУ МЧС России по Амурской области

Пять человек погибли во время пожара в Благовещенске, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.

Инцидент произошел на Северной улице – к моменту прибытия огнеборцев веранда и кровля жилого дома уже горели открытым пламенем. После ликвидации возгорания внутри дома нашли тела двух мужчин и трех женщин.

"По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении", – добавили в пресс-службе областного управления МЧС.

Ранее пожарные спасли 10 породистых кошек из загоревшегося жилого дома в микрорайоне Сходня округа Химки. Огонь начал распространяться в пристройке, где хозяйка содержала редкие породы питомцев – каракалов и бенгалов. Возгорание оперативно потушено.


