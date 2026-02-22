Россия выступает за сохранение формата международных дискуссий по Закавказью

Фото: depositphotos/labrador

Россия подтверждает свою приверженность международному формату обсуждения безопасности и стабильности в Закавказье, однако ставит вопрос о переносе переговорной площадки из Швейцарии. Об этом в интервью газете "Известия" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, для Москвы принципиально важно сохранить сам переговорный механизм. Тем не менее российская сторона больше не считает Швейцарию подходящим местом для проведения встреч из-за утраты, по мнению МИД РФ, этим статуса нейтральности.

"Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно", – подчеркнул Галузин.

Он отметил, что, пока консенсус по новому месту встреч не достигнут, российские представители будут продолжать участвовать в раундах в Женеве, чтобы не допустить остановки важного диалога.

На данный момент окончательное решение о переносе дискуссий пока не принято. Очередной раунд консультаций запланирован на 18–19 марта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что превращение переговоров с Киевом в шоу приводит к дезинформации. Она подчеркнула, что встречам по Украине важен решим тишины.