22 февраля, 12:07

Двадцать команд приняли участие в снежной битве на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Масштабная снежная битва прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах в рамках проекта "Зима в Москве". В ней приняли участие 20 команд по 10 человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и культуры.

Участники сыграли по два – три матча, после чего победители сразились в специальных раундах за главный приз. Им стал завтрак в первом ресторане столичных колледжей "Встреча друзей".

"Я получил огромное удовольствие от участия в турнире по метанию снежков. Формат мероприятия напомнил мини‑версию юкигассена – японской игры в снежки. Наша победа зависела от командной работы, тактики и быстрой реакции", – отметил победитель турнира по метанию снежков, ученик 11 класса школы № 1529 имени А. С. Грибоедова Павел Пименов.

Рядом с площадкой установили специальную фотозону со светящимися шарами и ледяной инсталляцией. Кроме того, участники турнира и его гости могли побывать на бесплатном катке, лыжной трассе, мастер-классах в креативной лаборатории и зимнем световом шоу.

Ранее в городском медиабанке "Мосфото" появился один фоторепортаж с героями проекта "Зима в Москве". Нарисованные лиса, кот и собака "побывали" на основных площадках фестиваля "Масленица" – на Тверском бульваре и Тверской площади. Фоторепортаж состоит из реальных снимков, совмещенных со сгенерированным искусственным интеллектом изображением.

