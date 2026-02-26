Форма поиска по сайту

Новости

Новости

26 февраля, 16:26

Политика

Путин создал комиссию по вопросам развития технологий ИИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России будет образована комиссия при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта. Документ опубликован на портале, где размещаются нормативно-правовые акты.

Комиссия будет сформирована для того, чтобы повысить эффективность реализации государственной политики в сфере создания, развития технологий искусственного интеллекта и их интеграции в экономических и социальных отраслях, а также в области госуправления.

Сопредседателями комиссии станут вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Помимо них, в структуру вошли Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития Максут Шадаев, помощник президента Алексей Дюмин, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник "Яндекса" Тигран Худавердян и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 26 февраля.

Ранее Путин высоко оценил успехи Москвы в цифровизации, особенно отметив внедрение платформенных решений. Российский лидер отметил, что они уже сегодня играют ключевую роль в различных сферах, помогая ученым в проектах и связывая предпринимателей с потребителями.

Кроме того, они позволяют гражданам участвовать в управлении на разных уровнях, а также способствуют ускорению медицинских исследований.

Путин привел Москву в пример по внедрению цифровых платформ в здравоохранении

