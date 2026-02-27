Geo TV: более 70 военных Афганистана погибли в столкновениях с Пакистаном

Фото: depositphotos/zabelin

По меньшей мере 72 афганских военных погибли в результате столкновений на границе с Пакистаном, свыше 120 бойцов получили ранения. Об этом сообщает издание Geo TV со ссылкой на источники в органах безопасности Пакистана.

Утверждается, что пакистанским силам удалось уничтожить свыше 30 афганских танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров, а также поразить 12 погранпостов и взять под контроль еще 5.

Кроме того, воздушные силы Пакистана нанесли авиаудар по крупному складу боеприпасов в афганской провинции Нангархар. В результате бомбардировки склад был полностью уничтожен.

Новые столкновения сил двух государств начались в шести провинциях Афганистана 26 февраля. Бои ведутся в приграничных районах Нуристана, Хоста, Пактии и Пактики вблизи линии Дюранда – границы, непризнанной Кабулом.

Позже стало известно об ответной операции сил Афганистана на территории восточных провинций после авиаударов Пакистана. В частности, афганские военные уничтожили 15 пакистанских пограничных постов и захватили 8 позиций в провинциях Нангархар и Кунар.