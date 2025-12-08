Сенат Камбоджи обвинил Таиланд в попытке срыва прекращения огня

Фото: depositphotos/anekoho

Председатель сената Камбоджи и бывший президент страны Хун Сен обвинил Таиланд в эскалации конфликта и попытках сорвать исполнение мирной декларации с Камбоджей. Об этом Хун Сен написал в своем телеграм-канале.

Как сообщает издание Khaosod, армия Камбоджи в ночь на 8 декабря атаковала тайскую военную базу Анупонг. В результате ударов погиб один солдат Таиланда, еще двое пострадали. Армия Таиланда нанесла ответные удары с помощью истребителей F-16.

В свою очередь, глава сената Камбоджи заявил, что военные Таиланда в текущей эскалации военных действий в приграничных районах используют все виды оружия. По словам Хун Сена, красная линия, по которой предстоит сражаться, уже установлена, и командиры всех уровней должны разъяснить это своим солдатам.

Также ВВС Таиланда заявили, что целями их операции стала военная инфраструктура Камбоджи, а не гражданские объекты.

"Все миссии планировались и проводились в соответствии с протоколами безопасности и действующими нормами международного права, при этом первостепенное значение придавалось предотвращению причинения вреда гражданскому населению", – приводит РИА Новости заявление ВВС государства.

В армии добавили, что операция была проведена в ответ на военные действия Камбоджи, представлявшие прямую угрозу национальной безопасности Таиланда. Все операции выполнялись с осторожностью, нацеливаясь только на военную инфраструктуру Камбоджи, подчеркнули в ВВС.

Ранее в Таиланде заявили, что военные Камбоджи обстреляли гражданские районы страны из реактивных систем залпового огня БМ-21. Под обстрел попала провинция Бурирам.

Из-за воздушной атаки было эвакуировано примерно 70% мирных жителей из граничащих с Камбоджей территорий – более 35 тысяч человек находятся во временных убежищах. Во время эвакуации погиб один человек.

Эскалация в отношениях между Таиландом и Камбоджей разгорелась в июле этого года, когда войска этих стран вступили в вооруженные столкновения на спорной территории.

Позже власти Таиланда и Камбоджи согласились на прекращение огня. В октябре премьер-министры обоих государств подписали "мирную сделку" на полях саммита АСЕАН.