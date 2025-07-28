Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

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Власти Таиланда и Камбоджи готовы к прекращению огня. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Куала-Лумпуре заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

"Обе страны согласились на немедленное и безусловное прекращение огня", – приводит его слова ТАСС.

Ожидается, что оно вступит в силу в 00:00 29 июля (19:00 28 июля по московскому времени. – Прим. ред.).

В свою очередь, камбоджийский премьер-министр Хун Манет заявил, что около 300 тысяч человек с обеих сторон стали беженцами в результате конфликта.

"Со стороны Камбоджи 140 тысяч, еще 160 тысяч со стороны Таиланда", – уточнил он.

Вооруженное столкновение между Таиландом и Камбоджей произошло на спорной территории 24 июля. Обвинения в первых выстрелах поступили от обеих стран – тайская сторона заявила, что противник открыл огонь у храма Та Моан Тхом, однако в Минобороны Камбоджи эти действия назвали самообороной.

Из-за обстрелов исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда заявил, что конфликт с Камбоджей может перерасти в войну. Правительство Таиланда сообщило, что по меньшей мере 14 мирных жителей и 8 военнослужащих погибли. Еще 140 человек пострадали.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США не намерены заключать торговые сделки с этими странами, пока они не прекратят вооруженный конфликт.

