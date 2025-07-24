МИД России призвал Таиланд и Камбоджу к сдержанности

Фото: Моя улица

Россия выражает обеспокоенность на фоне обострения конфликта на границе Таиланда и Камбоджи и призывает стороны к сдержанности, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что РФ попросила государства приступить к диалогу, чтобы они смогли урегулировать противоречия мирным путем. Также она отметила, что множество территориальных конфликтов происходят в мире из-за колониальной политики стран Запада.

"Полагаем, что в условиях деградации общей обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе важно вести поиск возможных путей решения существующих споров в присущем АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. – Прим. ред.) духе единства и солидарности", – передает слова Захаровой пресс-служба ведомства.

О вооруженном столкновении на спорной границе между Камбоджей и Таиландом сообщалось 24 июля. Обвинения в совершении первых выстрелов поступили от обеих стран.

Тайская сторона указала, что Камбоджа открыла огонь у храма Та Моан Тхом, расположенного на спорной территории. Однако представитель Минобороны Камбоджи расценил эти действия как самооборону. Затем Пномпень атаковал приграничную территорию, а Бангкок в ответ направил шесть самолетов F-16.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, в результате удара погибли несколько человек. Власти четырех таиландских провинций у границы с Камбоджей объявили эвакуацию местных жителей.

Тем временем российское посольство призвало соотечественников, находящихся в Камбодже, отказаться от посещения приграничных районов с Таиландом.