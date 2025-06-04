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Политика

Израиль обстрелял цели на юге Сирии в ответ на запуск снарядов

Фото: 123RF/vershininphoto

Израильские военные нанесли удары по целям на юге Сирии в ответ на запуск снарядов в сторону еврейского государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Всего было зафиксировано два снаряда, выпущенных по израильской территории. По информации ЦАХАЛ, они упали в незаселенной местности.

Ранее хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. Удар был нанесен с использованием баллистической ракеты типа "Зульфикар".

В середине мая армия Израиля объявила о старте полномасштабной наземной операции "Колесница Гедеона" в секторе Газа, направленной на ликвидацию ХАМАС. Войска ЦАХАЛ, включая военнослужащих срочной службы и резервистов, начали боевые действия на северном и южном направлениях.

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