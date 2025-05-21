Al Jazeera: более 20 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа

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По меньшей мере 24 человека погибли в результате ночных обстрелов армией Израиля районов сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, наиболее мощные удары были нанесены по городу Хан-Юнис. Здесь в результате атак ВВС Израиля были убиты не менее 11 палестинцев. Кроме того, пострадал город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа и находящийся на севере город Джабалия.

В ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе. Причиной стало отклонение палестинским движением предложения США о продлении перемирия.

В ХАМАС сообщили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

В свою очередь, глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что собирается расширить боевые действия на все районы сектора Газа. На этом фоне министр призвал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС".

18 мая Армия обороны Израиля объявила о старте полномасштабной наземной операции "Колесница Гедеона" в секторе Газа, направленной на ликвидацию ХАМАС.

