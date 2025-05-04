Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 15:05

Происшествия

Более 52,5 тыс человек погибли в секторе Газа с октября 2023 года

Фото: ТАСС/ЕPA/MOHAMMED SABER

Свыше 52,5 тысячи человек погибли в секторе Газа в результате военных действий с октября 2023 года. Об этом сообщил в телеграм-канале Минздрав анклава.

По данным ведомства, число жертв достигло 52 535, 118 491 человек ранен. За минувшие сутки в больницы Газы поступили 40 погибших и 125 пострадавших.

Между тем Армия обороны Израиля готовится мобилизовать десятки тысяч резервистов для расширения наземной операции в секторе Газа. План включает захват новых территорий в анклаве и эвакуацию палестинского населения.

Глава израильского Минобороны Исраэль Кац призывал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы освободить жителей Израиля, находящихся в плену у палестинского движения.

При этом один из лидеров группировки Абдель Рахман Шадид подтвердил готовность к заключению соглашения о прекращении огня. Однако, по его словам, успеху переговоров препятствует Израиль.

Новости мира: свыше 30 человек пострадали в секторе Газа от бомбардировок Израиля

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
происшествияполитиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика