Представитель ХАМАС заявил о готовности заключить сделку по Газе

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило свою готовность к заключению соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил один из лидеров группировки Абдель Рахман Шадид.

По его словам, движение представило свое всеобъемлющее предложение по обмену израильских заложников на палестинских заключенных.

"Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне", – цитирует его телеканал Al Jazeera.

Вместе с тем Шадид официально подтвердил свой запрос на пятилетнее перемирие в Газе, гарантированное на региональном и международном уровнях. Он уточнил, что ХАМАС представил свое видение соглашения 17 апреля.

"Однако правительство (премьер-министра Израиля Биньямина. – Прим. ред.) Нетаньяху отвергло наше предложение и отказалось от прекращения боевых действий", – указал он.

В ночь на 18 марта СМИ сообщили, что Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в Газе. Причиной стало отклонение палестинским движением предложения Штатов о продлении перемирия.

В результате авиаударов израильских ВВС погибли не менее 200 палестинцев, среди которых есть дети. В ХАМАС сообщили, что всю ответственность за нарушение прекращения огня несет Израиль.

После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что собирается расширить боевые действия на все районы сектора Газа. На этом фоне министр призвал мирных жителей Газы "восстать и изгнать ХАМАС", чтобы находящихся в плену у палестинского движения израильтяне были освобождены.

