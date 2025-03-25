Хуситы заявили об очередной атаке на аэропорт в Тель-Авиве

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что вновь атаковали израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

По его словам, удар наносился баллистической ракетой "Зульфикар" и гиперзвуковой ракетой "Палестина-2". Представитель "Ансар Аллах" подчеркнул, что операция успешно достигла своей цели.

Сариа добавил, что хуситы также нанесли удар по американской авианосной группе USS Harry Truman в Красном море с помощью БПЛА, баллистических и крылатых ракет.

Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2".

Президент США Дональд Трамп 15 марта приказал американским военным начать боевые действия против хуситов, чтобы прекратить их "мощную кампанию" пиратства, насилия и терроризма против кораблей, самолетов и БПЛА.

Количество погибших в результате ударов армии США по территории Йемена достигло 53 человек. Хуситы утверждают, что американские военные наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам.