Хуситы заявили, что США атакуют в Йемене жилые районы, а не военные объекты

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Правящее на севере Йемена шиитское мятежное движение "Ансар Аллах" утверждает, что американские войска наносят авиаудары по гражданской инфраструктуре, а не по военным объектам. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на МИД правительства хуситов.

В ведомстве заявили, что удары пришлись по густонаселенному району в Сане. Кроме того, по информации СМИ, в результате бомбовых ударов по двум жилым домам в городе Саада погибли четверо детей и одна женщина, еще более десяти человек получили ранения.

Хуситы также опровергли слова президента США Дональда Трампа об угрозе международному судоходству со стороны "Ансар Аллах". Они подчеркнули, что морское пространство безопасно для всех кораблей, кроме израильских, пока в сектор Газа не будет доставлена гуманитарная помощь.

15 марта Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах", отметив, что их атаки необходимо прекратить. Президент США также обратился к Ирану и призвал его немедленно остановить поддержку движения.

Вскоре после этого ВС США начали наносить удары по йеменским городам Саада и Дамар, округе Анс, а также по провинции Эль-Бейда. По последним данным, в результате авиаударов погибли по меньшей мере 13 человек. Хуситы заверили, что данная атака не останется без ответа с их стороны.