Al Masirah: США нанесли удары по городу Саада в Йемене

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Американские войска нанесли удары по йеменскому городу Саада, который находится под контролем хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом сообщает издание Al Masirah.

Взрывы были слышны в северной части города, под удары попали военные объекты хуситов. Информация о возможных жертвах или пострадавших в результате удара не приводится.

Военные США начали крупномасштабную операцию против хуситов, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование ВС США. Там уточнили, что эта операция включает серию точечных ударов по объектам хуситов для защиты американских интересов, восстановления свободы судоходства и сдерживания противников.

Ранее президент США Дональд Трамп приказал американским военным начать боевые действия против хуситов из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Он также обратился к Ирану и призвал его немедленно остановить поддержку движения.

Несколькими днями до этого йеменские хуситы заявили, что возобновят атаки на связанные с Израилем суда в Красном, Аравийском морях и Баб-эль-Мандебском проливе на фоне отказа Тель-Авива продолжить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.