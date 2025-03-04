США признали йеменское движение хуситов террористическим

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В соответствии с указом американского президента Дональда Трампа, США официально признали правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" иностранной террористической организацией. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

В свою очередь, источник в движении рассказывал агентству, что "Ансар Алла" рассматривает возможные ответные меры. Среди них – запрет для американских судов на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и возобновление полномасштабных военных действий в Йемене.

В соответствующем указе Трампа отмечалось, что хуситы, якобы поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, представляют угрозу для безопасности американцев и стабильности в регионе.

В январе хуситы сообщили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Для атаки использовались две крылатые ракеты и четыре дрона.

Позже Штаты и Великобритания ударили по объектам хуситов в подконтрольной повстанцам Сане. По данным СМИ, обстрелам также подверглись объекты в провинции Амран на северо-западе страны.