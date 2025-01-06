Хуситы заявили об атаке на авианосец США в Красном море

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Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" сообщило о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Заявление передает телеканал Al Masirah.

Для атаки хуситами были использованы две крылатые ракеты и четыре дрона. Они уточнили, что в этот момент американцы планировали нанести крупный воздушных удар по Йемену.

Кроме того, хуситы нанесли удары с помощью БПЛА по израильским объектам. Так, два дрона атаковали инфраструктуру Израиля в Тель-Авиве, а еще один беспилотник был запушен по "важной цели" в Ашкелоне.

В конце декабря йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Обстрел велся при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2".

Между тем авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам хуситов на территории Йемена. Удары были также по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

До этого США официально подтвердили удар по зданию Минобороны правительства йеменских хуситов. Как утверждают американские военные, удар нанесли по ключевому пункту командования и управления МО хуситов.

