Авиация Израиля нанесла удары по объектам хуситов в Йемене

Фото: 123RF/bumbledee

Израильская авиация нанесла несколько авиаударов по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Об этом сообщается в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Удары были нанесены в том числе по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, которые использовались в военных целях.

"Израиль будет действовать без колебаний, чтобы защитить себя и своих граждан от атак хуситов", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее американские истребители нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, в том числе по зданию Минобороны правительства хуситов. По данным местных СМИ, массированной атаке американской авиации подверглись и другие военные объекты мятежного движения "Ансар Аллах".

Позже Центральное командование ВС США подтвердило нанесение ударов по Йемену, заявив, что данная атака отражает приверженность Штатов защите американского и коалиционного персонала, региональных партнеров и международных перевозок.