Израилские истребители атаковали десятки целей "Хезболлы" в Ливане

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ВВС Израиля нанесли удары по десяткам пусковых установок и объектам движения "Хезболла" на территории Ливана. Об этом говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.

Отмечается, что обстрелы ЦАХАЛ по объектам "Хезболлы" стали ответным действием на запуск ракет со стороны Ливана по горе Дов.

"Запуски, произведенные сегодня "Хезболлой", представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Государство Израиль требует, чтобы соответствующие стороны в Ливане выполнили свои обязанности и предотвратили враждебную деятельность "Хезболлы" на ливанской территории", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Документ вступил в силу 27 ноября.

Кроме того, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал данное соглашение "исторической ошибкой", заявив, что оно является возвратом к концепции "тишина в обмен на тишину" и не отвечает целям войны – благополучному возвращению жителей севера страны в свои дома.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал начать полномасштабную войну в Ливане в случае, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболла".