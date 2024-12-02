Армия Израиля заявила о начале атаки на "террористические цели" в Ливане

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о начале атаки на "террористические цели" в Ливане после запуска ракет движением "Хезболла" по горе Дов, передает ТАСС.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим целям в Ливане", – говорится в заявлении.

При этом ранее военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступило в силу 27 ноября.

В свою очередь, президент США Джо Байден уточнял, что перемирие было достигнуто по предложению американцев. Он отметил, что договоренности между Израилем и шиитским движением "Хезболла" предусматривают восстановление контроля силами Ливана над своей территорией в течение 60 дней.

Байден также подчеркивал, что если кто-либо нарушит условия сделки, то у Израиля сохраняется право на самооборону в рамках международного права.