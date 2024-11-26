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26 ноября, 23:19

Политика

Кабмин Израиля утвердил прекращение огня в Ливане с утра 27 ноября

Фото: ТАСС/AP/Leo Correa

Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Об этом со ссылкой на израильское телевидение сообщает РИА Новости.

"Кабинет министров одобрил прекращение огня с Ливаном", – указано в сообщении.

Соглашение вступит в силу 27 ноября в 11 утра по московскому времени.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил вынести на обсуждение военно-политического кабинета страны план прекращения огня в Ливане. Он отметил, что страна во взаимодействии с США сохраняет за собой право на полную военную свободу действий.

Израиль будет атаковать, если движение "Хезболлах" нарушит договоренности, сказал Нетаньяху.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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