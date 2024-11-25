РИА Новости: власти Ливана могут объявить о прекращении огня с Израилем 27 ноября

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Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати может объявить о достижении договоренности о прекращении огня с Израилем 27 ноября. Об этом РИА Новости заявил источник в ливанских политических кругах.

По словам собеседника агентства, соглашение достигло успеха. Договоренность, отметил он, включает в себя выборы президента в Ливане, которые не смогли состояться с конца 2022 года после окончания срока правления бывшего лидера страны Мишеля Ауна.

Со ссылкой на источники ливанские СМИ пишут, что нарушение любого пункта соглашения с одной из сторон может быть расценено как срыв договоренностей и повлечь возобновление боевых действий.

Ранее журналисты утверждали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил предварительное согласие на возможное достижение соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла". Он уточнил, что Израиль намерен внести определенные условия и передать их ливанской стороне.