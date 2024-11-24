"Хезболла" атаковала базу израильских ВМС в Ашдоде

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"Хезболла" впервые атаковала дронами израильскую базу Военно-морского вооружения (ВМС) в Ашдоде в 150 километрах от границы с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба движения.

В результате атаки, как сказано в сообщении, цели были поражены. Кроме того, движение сообщило о нанесении ракетного удара по военному объекту в городе Тель-Авив.

По словам представителей "Хезболла", операция осуществлялась "в поддержку стойкости палестинского народа в секторе Газа", а также в целях "защиты Ливана от израильской агрессии".

Накануне боевая авиация Израиля нанесла серию ударов по южному пригороду ливанского Бейрута. Удары ЦАХАЛ пришлись на районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

В результате четыре человека погибли, еще 23 человека пострадали. Спецслужбы продолжают проводить разбор завалов на месте происшествия.

Между тем сообщалось, что радикальное движение "Хезболла" готово выполнить решение Совбеза ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном, если страну включат в мирные инициативы по сектору Газа.

