Четыре человека погибли при ударе Израиля по жилому дому в Бейруте

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Как минимум четыре человека погибли в результате удара израильских военных по жилому дому в центральном районе Бейрута Баста. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на Минздрав Ливана.

Еще 23 человека пострадали в результате обстрела. Спецслужбы продолжают проводить разбор завалов на месте происшествия.

Этой ночью боевая авиация Израиля также нанесла серию ударов по южному пригороду ливанского Бейрута. Удары ЦАХАЛ пришлись на районы Харет-Хрейк, Гхбейри и Шиях.

Российский МИД ранее осудил израильские удары по сирийской Пальмире. По данным местных властей, при обстреле ЦАХАЛ 36 человек погибли и более 50 оказались ранены.