МИД России осудил израильские удары по Пальмире

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российский МИД осуждает израильские удары по сирийской Пальмире. Об этом в своем телеграм-канале написала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Так она прокомментировала удар ВВС Израиля по самому городу и его окрестностям. По данным местных властей, на которые сослалась Захарова, 36 человек погибли и более 50 ранены.

"С глубоким сожалением приходится констатировать, что ожесточенность вооруженного противоборства на Ближнем Востоке привела к девальвации не только цены человеческой жизни, но и культурно-исторической памяти", – добавила она, вспомнив удар Тель-Авива по ливанскому Баальбеку с его уникальным храмом, который как и Пальмира включен в реестр ЮНЕСКО.

Поэтому она призвала все стороны конфликта не выходить за рамки цивилизованного поведения.

Ранее из-за ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах на юге сектора Газа погибли 5 человек.

При этом США недавно заблокировали проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в секторе Газа и освобождении всех заложников.

