Al Jazeera: пять человек погибли из-за ударов армии Израиля по югу сектора Газа

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Пять человек погибли в результате ударов армии Израиля (ЦАХАЛ) по городу Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным СМИ, пятеро палестинцев погибли в восточных кварталах Рафаха.

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по западному району Дамаска в Сирии. Жертвами стали минимум 15 человек, среди которых есть женщины и дети, утверждали журналисты. Также 16 мирных жителей числятся пропавшими, ракеты были направлены на жилые дома, расположенные на проспекте Меззе и в районе Кудсая.

Между тем избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пока вряд ли знает, получится ли остановить ближневосточный конфликт, заявил ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Он считает, что нужно "подождать, посмотреть".