Пять человек стали жертвами израильского удара по южному пригороду Дамаска

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Жертвами удара Израиля по зданию в квартале Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска стали пять человек. Еще 25 человек получили ранения, завил главврач больницы Имам ас-Садр в Сейида Зейнаб Магер Аббас.

"Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии", – приводит слова Аббаса РИА Новости.

Ранее самолеты ВВС Израиля также нанесли удар по поселку Альмат, который расположен в провинции Кесерван-Джебейль на севере Ливана. Атака привела к гибели 23 людей, среди которых оказалось 3 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в Газе.

В сентябре этого года конфликт получил новый виток развития. Израильская сторона начала наносить авиаудары по поселениям на юге и востоке Ливана.

Позже в ЦАХАЛ заявили о начале упреждающей наступательной операции, в рамках которой наносятся удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболла".