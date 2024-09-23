Армия Израиля ударила по объектам "Хезболлы" в Ливане

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Израильская армия вновь приступила к массированной атаке инфраструктурных объектов ливанского шиитского движения "Хезболла". Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

При этом другие подробности Армия обороны Израиля пообещала сообщить позднее.

Израиль нанес очередной удар по столице Ливана 20 сентября. Самолеты направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где проходило заседание военных.

Движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей и 13 бойцов и командиров. Израильская сторона предполагает, что на данном заседании планировалось вторжение на север Израиля по той же стратегии, которую применили ХАМАС в октябре 2023 года.

Утром 22 сентября Ливан запустил по Израилю более 100 ракет. Падение ракет и их обломков зафиксировали в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет.

