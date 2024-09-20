Эксперт Багдасаров: Израиль может начать полномасштабную войну с Ливаном из-за беженцев

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Одной из причин возможной полномасштабной войны Израиля с Ливаном является желание вернуть в страну беженцев, заявил в беседе с радио КП глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Первая официальная причина израильского правительства – надо на север Израиля вернуть от 80 до 100 тысяч беженцев, которые вынуждены были покинуть территорию и надо, чтобы они вернулись в свои дома", – сказал эксперт.

При этом второй причиной Багдасаров назвал то, что ни одна из поставленных перед армией Израиля задач в Газе не была решена. Поэтому израильскому правительству нужна "более эффективная, более реальная" война, заключил эксперт.

19 сентября Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения. На малой высоте над Бейрутом пролетели истребители Израиля, которые имитировали воздушную атаку, что в результате привело к панике среди мирного населения.

Одновременно с этим лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла выступил с обвинением Израиля в совершении спланированного массового убийства граждан в разных районах Ливана. Таким образом он прокомментировал взрывы пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями, которые произошли сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября. В результате произошедшего погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Насрулла назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны. Само движение ранее пообещало жесткий ответ Израилю за случившееся. Лидер "Хезболлы" также отметил, что движение будет и дальше атаковать Израиль до тех пор, пока боевые действия в секторе Газа не прекратятся.