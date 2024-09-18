"Хезболла" пообещала ответить Израилю на взрывы пейджеров в Ливане

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Ливанское движение "Хезболлах" пообещало Израилю жесткий ответ за инцидент со взорвавшимися пейджерами, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление движения.

По их словам, представители "Хезболлах" продолжат свои операции в поддержку Газы, этот процесс не будет прерываться.

"Но отдельный от жесткого ответа, который противник должен ждать в ответ на бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа во вторник. Плата по счетам неизбежна", – добавили там.

Около 4 тысяч человек пострадали и 11 погибли после подрыва пейджеров в Ливане, который произошел 17 сентября. По версии СМИ, устройства использовались "Хезболлой" для закрытой системы связи.

Представители движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это террористическим актом и массовым убийством.

