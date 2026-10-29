WSJ: Вэнс направил Ирану письмо о возобновлении переговоров

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо представителю Ирана, чтобы выяснить, возможен ли новый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Вэнс обратился к секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи по поручению президента США Дональда Трампа.

Американская сторона рассчитывает выяснить, есть ли у двух стран общие интересы, которые позволят предотвратить новое обострение конфликта. При этом конкретных предложений по мирному урегулированию в письме не содержится.

Ранее Трамп не исключил нанесения новых ударов по Ирану после промежуточных выборов в конгресс. Кроме того, сообщалось, что США рассматривают возможность применения самой мощной неядерной бомбы из своего арсенала в случае нового витка боевых действий на Ближнем Востоке.