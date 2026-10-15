Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 09:17

Политика
Главная / Новости /

CNN: США могут применить самую мощную неатомную бомбу по Ирану

США могут применить самую мощную неатомную бомбу по Ирану

Фото: 123RF.com/freeman83

США рассматривают возможность применения самой мощной неядерной бомбы в своем арсенале при возобновлении военной операции против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленных представителей американских военных.

По данным телеканала, разработанные военными планы предусматривают использование авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как "мать всех бомб". Ее могут задействовать для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп распорядится возобновить военные действия до или после промежуточных выборов.

При этом собеседники CNN выразили сомнения в том, что применение MOAB поможет Вашингтону достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил в регионе. Вместе с тем такой шаг, по их оценке, станет серьезной эскалацией конфликта.

Ранее Трамп заявил, что конфликт Вашингтона с Тегераном будет урегулирован в ближайшее время. Он также утверждал, что Иран больше не представляет ядерной угрозы для Соединенных Штатов, и назвал страну "разбитой".

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаи-Ник сообщил, что страна располагает производственными мощностями, позволяющими вести продолжительные боевые действия. По его данным, во время конфликта с США выпуск вооружений увеличился в 2,5 раза, а заранее подготовленные защищенные резервные площадки позволили не прерывать производство ни на один день. Приоритетом Тегерана остается обеспечение собственных военных потребностей, но излишки оборонной продукции страна намерена экспортировать.

Читайте также


политиказа рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика