CNN: США могут применить самую мощную неатомную бомбу по Ирану

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США рассматривают возможность применения самой мощной неядерной бомбы в своем арсенале при возобновлении военной операции против Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на многочисленных представителей американских военных.

По данным телеканала, разработанные военными планы предусматривают использование авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как "мать всех бомб". Ее могут задействовать для ударов по энергетической инфраструктуре и ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп распорядится возобновить военные действия до или после промежуточных выборов.

При этом собеседники CNN выразили сомнения в том, что применение MOAB поможет Вашингтону достичь стратегических целей на Ближнем Востоке или изменить баланс сил в регионе. Вместе с тем такой шаг, по их оценке, станет серьезной эскалацией конфликта.

Ранее Трамп заявил, что конфликт Вашингтона с Тегераном будет урегулирован в ближайшее время. Он также утверждал, что Иран больше не представляет ядерной угрозы для Соединенных Штатов, и назвал страну "разбитой".

В свою очередь, официальный представитель Минобороны Ирана Реза Талаи-Ник сообщил, что страна располагает производственными мощностями, позволяющими вести продолжительные боевые действия. По его данным, во время конфликта с США выпуск вооружений увеличился в 2,5 раза, а заранее подготовленные защищенные резервные площадки позволили не прерывать производство ни на один день. Приоритетом Тегерана остается обеспечение собственных военных потребностей, но излишки оборонной продукции страна намерена экспортировать.