США ударили по коммерческому судну в Оманском заливе

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Американские военные поразили коммерческое грузовое судно в Оманском заливе, которое, как утверждается, пыталось прорвать морскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Истребитель США выпустил высокоточный боеприпас по корме судна M/V Ocean Molica, плавающего под флагом Панамы и также известного как "Arika Sun". В результате атаки двигательная установка корабля была полностью выведена из строя, экипаж не пострадал.

В CENTCOM уточнили, что судно проигнорировало неоднократные предупреждения и попыталось прорвать действующую морскую блокаду против Ирана. Крупное грузовое судно следовало через региональные воды после того, как ранее вышло из иранского порта.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе. Танкер планировал пройти по южному маршруту Ормузского пролива, который не признан Ираном.

По данным СМИ, Пентагон поручил CENTCOM завершить подготовку к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. При соответствующем решении войска США продолжат массированные авиаудары по объектам ядерной и энергетической инфраструктуры Ирана.