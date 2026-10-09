КСИР сообщил о поражении газовоза из-за попытки пройти по Ормузскому проливу

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР, передает РИА Новости.

Уточняется, что крупнотоннажный танкер NV Sunshine, принадлежащий компании Nhat Viet, планировал пройти по южному маршруту Ормузского пролива, который не признан Ираном. После удара в моторном отсеке судна произошел пожар. Другие детали инцидента и информация о состоянии экипажа не раскрываются.

Ранее супертанкер El Gaia подорвался на морских минах при попытке пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива. По данным КСИР, после столкновения с минами вспыхнул пожар, попытки потушить который не принесли результатов.

До этого в проливе атаке подвергся гражданский корабль. По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали.