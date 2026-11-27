Фото: minsport.e-dag.ru

Силач из Дагестана Омар Ханапиев установил 68-й мировой рекорд, протащив зубами тепловоз весом 125 тонн на расстояние 15 метров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства спорта региона.

После тепловоза мужчина протащил на расстояние 15 метров электровоз, вес которого составил 180 тонн. Силач посвятил свой рекорд министерству спорта Дагестана и всем народам, а также пожелал мира и добра.

В 2000 году Ханапиев уже тащил тепловоз: тогда вес составлял 120 тонн, а дистанция – 7 метров. Через 26 лет силач смог не только повторить результат, но даже улучшить его. До конца текущего года мужчина собирается протащить зубами в порт Махачкалы корабль, вес которого достигает 5 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что атлет-экстремал Денис Вовк сдвинул подводную лодку проекта "Варшавянка" весом более 3,5 тысячи тонн в Кронштадте. В силовом упражнении трек-пул мужчина протянул субмарину на 5 метров за 1 минуту 35 секунд.

Вовк выступает в силовом экстриме в категории до 90 килограммов, участвует в российских и международных соревнованиях и ведет блог. До этого он сдвигал самолет Airbus 319, поезд "Сапсан", корвет "Сообразительный" и футбольное поле стадиона "Газпром Арена".