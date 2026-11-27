27 ноября, 16:55Происшествия
Момент ДТП на Комсомольском проспекте попал на видео
На кадрах видно, как Lixiang на большой скорости проехал на красный свет светофора и столкнулся с другим автомобилем, после чего его отнесло еще к двум машинам. После удара Lixiang загорелся.
По данным Дептранса, водитель Lixiang грубо нарушил правила дорожного движения. За это он будет нести административную ответственность по нескольким статьям КоАП РФ.
Авария с участием четырех машин произошла на Комсомольском проспекте днем 27 ноября. Автомобили Geely, Changan, BMW и Lixiang столкнулись в районе дома 48. В результате ЧП одна из машин загорелась. В настоящее время огонь потушили.
По последним данным, в ДТП пострадали пять человек. Из них четырех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации СМИ, одним из пострадавших оказался чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев.