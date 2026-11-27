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Миллионы бабочек данаида монарх перелетели в леса центральной Мексики из США и Канады. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на фотографа Джейма Рохо.

Ежегодно миллионы бабочек этого вида прилетают с северо-востока США и юго-востока Канады в центральную Мексику. В период с ноября по март они впадают там в спячку.

На фотографиях, которые сделал Рохо, видно, как насекомые кружат у деревьев и садятся на ветки. Мужчина отметил, что при взмахе крыльев бабочек можно услышать негромкий гул. Иногда их количество настолько большое, что они создают ощутимое дуновение ветра, находясь рядом с человеком, добавил фотограф.

Ранее ученые обнаружили в Адыгее новый для России вид насекомых – редкую европейскую бабочку из семейства листоверток. Речь идет об эпиблеме книциколане (Epiblema cnicicolana). До этого считалось, что эти бабочки обитают только в Западной и Центральной Европе. Причиной их возникновения в Адыгее мог стать схожий климат республики и южных регионов Европы.