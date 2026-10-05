В Новой Зеландии восстановили популяцию самого тяжелого насекомого в мире

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В Новой Зеландии восстановили популяцию самого тяжелого насекомого на планете – ветапунги. Это стало возможно благодаря особой программе разведения, передает The Guardian.

Ветапунга, которая официально называется Deinacrida heteracantha, поражает размерами: самка насекомого весит примерно как мышь, достигает 10 сантиметров в длину, размах ее конечностей может составлять до 20 сантиметров. При этом во время беременности она может весить до 70 граммов.

Сейчас таких насекомых официально считают вымершими в дикой природе на материковой части Новой Зеландии. На островах они почти исчезли к началу 1990-х годов. Причиной стали нарушения экосистемы и хищники.

Для спасения вида в двух зоопарках страны создали систему разведения ветапунги в специальных вольерах. Для насекомых подготовили трехкомпонентную диету, которая включала свежие и опавшие листья, а также рыбный белок. В итоге на острова, где не так много хищников, были выпущены 11 тысяч особей. Там они наладили создание потомства с сохранением общей численности вида в нескольких поколениях.

Ранее учеными был обнаружен новый вид морских улиток, который обитает только на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Вид получил название Frigidoalvania krylova в честь ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам Елены Крыловой.

