Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается возведение наземного вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Строители закончили устройство плиты перекрытия наклонного хода, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, площадка находится рядом с плотной городской застройкой, транспортными магистралями и инфраструктурой действующих станций метро. Наклонный ход длиной 129 метров сооружали с замораживанием грунта, а проходку вели горным способом.

Вестибюль возводят между проспектом Мира и Водопроводным переулком. В наклонном ходе установят эскалаторы, которые станут одними из самых длинных в столичном метрополитене: под землю он уйдет по эскалаторному тоннелю, поскольку станция глубокого заложения. В настоящее время в створе вестибюля, машинном отделении и кассовом зале начали возводить монолитные стены.

Работы на всех трех ходках на действующую станцию уже завершены, в том числе в подходном коридоре диаметром 9,5 метра и в натяжной камере диаметром 10,5 метра, которая ведет к эскалаторам. Лестничные марши соединят зону пересадки со станцией. В данный момент их гидроизолируют.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, БКЛ каждый день обслуживает свыше 1,7 миллиона пассажиров. Эта ветка считается одной из самых востребованных в столичном метро. После ее открытия линии разгрузились до 23%. На БКЛ курсируют 95 поездов "Москва-2020" и "Москва-2024".

С "Рижской" БКЛ можно будет пересаживаться на Калужско-Рижскую линию метро, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также на городской наземный транспорт.

Объект строят в несколько этапов. С начала работ инспекторы столичного комитета госстройнадзора провели 26 выездных проверок. Специалисты осмотрели качество материалов и конструкций на соответствие проектной документации.

Между тем готовность монолитных конструкций подземной части строящейся станции "Строгино" Рублево-Архангельской линии метро достигла 90%. На станции завершилось устройство ограждающих конструкций котлована и вынос электрокабеля из пятна застройки. Разработка котлована также закончена.