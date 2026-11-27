27 ноября, 15:56Происшествия
У пассажира в Амстердаме изъяли более 20 редких черепах из багажа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В аэропорту "Схипхол" под Амстердамом изъяли 26 крайне редких пресноводных валлартинских иловых черепах (Kinosternon vogti), спрятанных в багаже пассажира, сообщило управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).
Животных нашли сотрудники таможни в субботу, 21 ноября, при проверке багажа мужчины. Он летел из Мексики в Гонконг через Амстердам. Таможенники вызвали специалистов NVWA.
По предположению ведомства, черепах незаконно изъяли из естественной среды обитания в Мексике. По оценкам, в дикой природе этой страны осталось около 300 особей.
По запросу NVWA пассажира задержала Королевская военная полиция Нидерландов. Мужчина остается под стражей.
Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФТС России предотвратили незаконный вывоз в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Нарушение выявили в пункте пропуска "Покровка" в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным ведомства, вывезти лишайник пытался 56-летний мужчина.
Он распределил его по десяти картонным коробкам и передал другим пассажирам, пересекавшим границу. При этом мужчина не задекларировал товар и не предъявил документы, разрешающие его вывоз, пояснили в ФТС.