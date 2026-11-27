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В аэропорту "Схипхол" под Амстердамом изъяли 26 крайне редких пресноводных валлартинских иловых черепах (Kinosternon vogti), спрятанных в багаже пассажира, сообщило управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров Нидерландов (NVWA).

Животных нашли сотрудники таможни в субботу, 21 ноября, при проверке багажа мужчины. Он летел из Мексики в Гонконг через Амстердам. Таможенники вызвали специалистов NVWA.

По предположению ведомства, черепах незаконно изъяли из естественной среды обитания в Мексике. По оценкам, в дикой природе этой страны осталось около 300 особей.

По запросу NVWA пассажира задержала Королевская военная полиция Нидерландов. Мужчина остается под стражей.

Ранее в Хабаровском крае сотрудники ФТС России предотвратили незаконный вывоз в Китай более 52 килограммов краснокнижного лишайника стоимостью 1,2 миллиона рублей. Нарушение выявили в пункте пропуска "Покровка" в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным ведомства, вывезти лишайник пытался 56-летний мужчина.

Он распределил его по десяти картонным коробкам и передал другим пассажирам, пересекавшим границу. При этом мужчина не задекларировал товар и не предъявил документы, разрешающие его вывоз, пояснили в ФТС.

