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В Москве участились случаи правонарушений при массовых скоплениях подростков в общественных местах. Поводом для таких сборов, как правило, становятся призывы, распространяемые в социальных сетях и мессенджерах, предупредили в пресс-службе столичного главного следственного управления СК РФ.

В ведомстве призвали родителей интересоваться, с кем общаются их дети и в каких чатах состоят. Также взрослым рекомендовали выяснять, куда и с кем собирается идти подросток, и договариваться о времени его возвращения домой.

Среди тревожных сигналов в СК назвали появление новых закрытых чатов, поздние возвращения, встречи с незнакомыми компаниями в людных местах и резкую смену круга общения. Кроме того, родителям посоветовали обращать внимание на скрытность в поведении, новых знакомых, деньги и вещи неизвестного происхождения.

"Объясните ребенку, что "за компанию" не освобождает от ответственности. Один звонок с вопросом: "Где ты?" – может уберечь ребенка от ошибки, которую потом уже не исправить", – говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что с 14 лет наступает уголовная ответственность за хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, участие в массовых беспорядках и другие преступления.

Ранее полиция провела рейд в районе Китай-города, задержав, как писали СМИ, несколько сотен молодых людей, включая несовершеннолетних. В столичном главке объяснили задержания подростков профилактическими мероприятиями по обеспечению общественного порядка, включая недопущение распития алкоголя в общественных местах. В отношении нарушителей пообещали принять меры в установленном законом порядке.

Позднее глава думского комитета по защите семьи Нина Останина направила главе МВД Владимиру Колокольцеву обращение с просьбой разъяснить цели и порядок проведения рейда. Депутат просила сообщить общее число задержанных, включая несовершеннолетних, а также уточнить, на кого составили протоколы, а кого отпустили без документов.